Центр Уфы перекроют из-за похорон вице-премьера Башкирии
Центральные улицы Уфы перекрыли из-за похорон вице-премьера республики.
Сегодня, 16 мая, в Уфе состоится церемония прощания с вице-премьером Правительства Башкирии Артуром Ахметхановым. 56-летний чиновник скончался после продолжительной болезни. У него осталась жена и двое детей.
Похоронные мероприятия пройдут в историческом центре и потребуют перекрытия дорог. Как сообщили в мэрии города, с 8 утра до 3 часов дня будет закрыт проезд транспорта по улице Советской (от З.Валиди до Тукаева), по ул. Тукаева (от Советской до К.Маркса), по ул. К.Маркса (от Тукаева до Пушкина) и по ул. Пушкина (от К.Маркса до Урицкого).
Уфимцам приносят извинения за неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU