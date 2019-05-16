2019-05-16T08:41:15+03:00
Общество

Центр Уфы перекроют из-за похорон вице-премьера Башкирии

Церемония прощания пройдет сегодня, 16 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Центральные улицы Уфы перекрыли из-за похорон вице-премьера республики.

Сегодня, 16 мая, в Уфе состоится церемония прощания с вице-премьером Правительства Башкирии Артуром Ахметхановым. 56-летний чиновник скончался после продолжительной болезни. У него осталась жена и двое детей.

Похоронные мероприятия пройдут в историческом центре и потребуют перекрытия дорог. Как сообщили в мэрии города, с 8 утра до 3 часов дня будет закрыт проезд транспорта по улице Советской (от З.Валиди до Тукаева), по ул. Тукаева (от Советской до К.Маркса), по ул. К.Маркса (от Тукаева до Пушкина) и по ул. Пушкина (от К.Маркса до Урицкого).

Уфимцам приносят извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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