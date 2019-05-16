На проспекте Октября в Уфе грузовая «Газель» протаранила два автобуса

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-16T07:52:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, около 9 часов, возле остановки «Театр Кукол» в Уфе произошла серьезная авария. По сведениям Управления гражданской защиты города, грузовая «Газель» врезалась в два пассажирских автобуса: «Газель» и «Нефаз». Они в момент ДТП высаживали пассажиров. Одна из «газелек» от удара завалилась на бок.

Известно, что есть пострадавшие, но их число не сообщается.

На месте ЧП работают экстренные службы. По словам очевидцев, на проспект Октября прибыли пять «скорых», пожарные и полицейские машины.

Подробности случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU