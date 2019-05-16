В Стерлитамаке неадекватный мужчина устроил погром на детской площадке

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-16T07:48:22+03:00

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В Стерлитамаке неадекватный мужчина разнёс детскую площадку.

Жителю Стерлитамака чем-то не угодила детская площадка в одном из городских дворов. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, мужчина решил выместить злобу на одном из игровых снарядов. На видео видно, как он с упорством ломает его о землю.

Местные жители попеняли авторам записи на то, что те не предприняли мер – не прогнали неадекватного гражданина или не вызвали полицейских.

К слову, этой весной в Стерлитамаке то и дело происходят подобные инциденты. Две недели назад интернет всколыхнула история с голой девушкой, разгуливавшей по улицам города и кричащей нечто несвязное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/709022" frameborder="0"></iframe> Неадекватный мужчина ломает детскую площадку в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU