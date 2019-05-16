В Башкирии иномарка опрокинулась в кювет: водитель госпитализирован

СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-16T07:32:42+03:00

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Вчера утром, 15 мая, в Сибае произошло серьезное ДТП, едва не стоившее жизни молодому водителю. Авария случилась на улице Белова: 31-летний местный житель за рулем иномарки «Опель Астра» не справился с управлением на повороте. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Подоспевшие очевидцы вызвали скорую помощь: молодого человека с различными травмами немедленно госпитализировали. Причины аварии теперь выясняют сотрудники дорожной полиция.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых пять человек получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU