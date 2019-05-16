В Башкирии с начала 2019 года умерли 67 младенцев

СЕГОДНЯ 07:20 2019-05-16T07:20:39+03:00

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В Башкирии с начала текущего года умерли 67 детей в возрасте до 1 года (в 2018 году за аналогичный период скончались 68 младенцев), сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на и.о. минздрава Максима Забелина. Министр отметил, что в целом рождаемость в республике продолжает падать. Например, за первые три месяца этого года в Башкирии родилось всего 10446 детей, что 1145 малышей меньше, по сравнению с прошлым годом, и показатель рождаемости снизился на 9,5%.

- Наряду с основными причинами снижения рождаемости – переход к малодетной модели семьи и ухудшение возрастной структуры — на её показатели влияет уровень развития системы здравоохранения и, в частности, службы родовспоможения, - отметил Максим Забелин.

Глава ведомства напомнил, что в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения», в Башкирии продолжится капитальный ремонт детских поликлиник, больниц и роддомов, а также строительство новых медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU