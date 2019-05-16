2019-05-16T06:51:24+03:00
Общество

В битумном озере на границе с Башкирией тонут бездомные животные

А несколько лет назад там утонуло целое стадо коров
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Любовь ПетроваФото: Любовь Петрова
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Жители города Октябрьского бьют настоящую тревогу: в 25 километрах от города, возле деревни Абсалямово образовалось битумное озеро. Как сообщает портал Ufa1, это озеро появилось несколько лет назад, когда строилась железная дорога к спиртзаводу. И хотя завод давно закрылся, а благоухающее вредными испарениями озеро из битума осталось. Местные жители уверяют, что оно очень опасно: несколько лет назад там утонуло целое стадо коров с фермы, а сейчас регулярно тонут собаки.

Иногда волонтерам все же удается спасти несчастных животных - на днях вытащить из битума и отмыть удалось бездомного кобеля и нескольких щенков, которые бегали поблизости, а потом увязли по самую шею. Местные жители надеются, что хоть кто-то обратит внимание на эту ситуацию, и вредоносное и опасное хранилище битума будет ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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