В Башкирии прекращены поиски 33-летнего Рустама Фаттахова

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-16T06:30:23+03:00

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Хорошие новости пришли из Стерлитамака, где несколько дней родственники и друзья 33-летнего Рустама Фаттахова совместно с волонтерами прочесывали город и его окрестности в поисках пропавшего мужчины. Руслан Фаттахов исчез еще утром 8 мая: сел за руль своего «Фиат Альбеа» и укатил в неизвестном направлении. Телефон его оставался выключенным, и обеспокоенным близким ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию и волонтерам ПСО «Отклик».

К счастью, вечером 15 мая стало известно – мужчина найден живым. Вернулся ли он уже домой, и где пропадал все это время, волонтеры решили не уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU