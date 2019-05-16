2019-05-16T07:09:55+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 58-летнего Ильгиза Галлямова

Мужчины не было дома трое суток
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Три дня назад житель 58-летний житель села Большеустьикинское Ильгиз Галлямов вышел из дома и бесследно пропал. Обеспокоенные родственники мужчины сразу же обратились ко всем неравнодушным жителям Башкирии с просьбой помочь в его поисках.

По словам родных Ильгиза Галлямова, он ушел из дома, прихватив с собой документы. Возможно, его путь лежал в деревню Такино. С собой у мужчины не было ни денег, ни мобильного телефона.

Узнав о пропаже мужчины, его дочь срочно выехала из Екатеринбурга, где она сейчас проживает в родное село. Уже в дороге выяснилось, что Ильгиз Галлямов найден.

- Мы сейчас в дороге. Нам позвонили и сказали, что папа нашелся, с ним все в порядке, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» родная дочь мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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