2019-05-15T12:01:55+03:00
Происшествия

В Уфе ревнивая иностранка изрезала ножом своего возлюбленного

От верной гибели мужчину спас случайный прохожий
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувший понедельник, 13 мая, в Октябрьском районе Уфы разыгралась настоящая кровавая драма. 33-летняя уроженка Узбекистана попыталась убить своего 38-летнего бывшего молодого человека. Причиной для жестокой расправы стала банальная ревность.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в правоохранительные органы республики поступил звонок о раненом мужчине во дворе одного из жилых домов. Прибывшие на место полицейские и сотрудники следкома установили, что во время конфликта на почве ревности женщина достала нож и четыре раза вонзила лезвие ему в грудь и бедро. От верной смерти мужчину спас случайный прохожий, который спугнул ревнивицу.

Совместными действия сотрудников следкома по Башкирии и регионального МВД, подозреваемую в покушении на убийство обнаружили и задержали. Сейчас ей предъявлено обвинение, иностранка будет дожидаться завершения расследования в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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