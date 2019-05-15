2019-05-15T07:17:25+03:00
Общество

Мэр Уфы рассказал о планах по реконструкции дорог в городе

А также обозначил сроки работ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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На прошедшей в мэрии оперативке Ульфат Мустафин озвучил список улиц, которые будут ремонтировать в ближайшее время.

По словам мэра города, в первую очередь дорожники займутся улицами Комсомолькой и 8 Марта. На их реконструкцию отведено три года. Капремонт затронет также улицы Лисунова и Мустая Карима, но тут рабочие планируют управиться за год. Кроме того, в течение пары дней начнется ремонт улиц Комарова и проспекта Октября.

Власти советуют горожанам сверяться с интерактивной картой ремонта на сайте муниципалитета, чтобы не угодить в заторы.

Отметим, что всего за этот год обновить планируется 28 участков городской дорожной сети общей протяженностью 48 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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