Мэр Уфы рассказал о планах по реконструкции дорог в городе
На прошедшей в мэрии оперативке Ульфат Мустафин озвучил список улиц, которые будут ремонтировать в ближайшее время.
По словам мэра города, в первую очередь дорожники займутся улицами Комсомолькой и 8 Марта. На их реконструкцию отведено три года. Капремонт затронет также улицы Лисунова и Мустая Карима, но тут рабочие планируют управиться за год. Кроме того, в течение пары дней начнется ремонт улиц Комарова и проспекта Октября.
Власти советуют горожанам сверяться с интерактивной картой ремонта на сайте муниципалитета, чтобы не угодить в заторы.
Отметим, что всего за этот год обновить планируется 28 участков городской дорожной сети общей протяженностью 48 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU