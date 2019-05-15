На дороге Уфа – Шакша ограничат движение транспорта
С 16 мая выезд из Уфы в Шакшу будет ограничен. Как объяснили в мэрии города, это связано с ремонтом железнодорожного путепровода. Проезд на время работ будет осуществляться по «встречке».
Так как здесь высокая интенсивность движения, власти просят уфимцев пользоваться альтернативными маршрутами, только так можно будет избежать пробок.
К слову, всего планируется отремонтировать 5,2 километра дороги, 4800 «квадратов» нового асфальта уже уложено. Впереди - ремонт путепровода в створе улицы Вологодской с установкой 32 обычных люков и четырех чугунных с дождеприемной решеткой.
Работы должны завершиться к 30 сентября, но в муниципалитете уверяют, что дорожники постараются закончить быстрее.
ИСТОЧНИК KP.RU