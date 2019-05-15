2019-05-15T06:16:12+03:00
Общество

На дороге Уфа – Шакша ограничат движение транспорта

Это связано с ремонтом путепровода
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба мэрии УфыФото: пресс-служба мэрии Уфы
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С 16 мая выезд из Уфы в Шакшу будет ограничен. Как объяснили в мэрии города, это связано с ремонтом железнодорожного путепровода. Проезд на время работ будет осуществляться по «встречке».

Так как здесь высокая интенсивность движения, власти просят уфимцев пользоваться альтернативными маршрутами, только так можно будет избежать пробок.

К слову, всего планируется отремонтировать 5,2 километра дороги, 4800 «квадратов» нового асфальта уже уложено. Впереди - ремонт путепровода в створе улицы Вологодской с установкой 32 обычных люков и четырех чугунных с дождеприемной решеткой.

Работы должны завершиться к 30 сентября, но в муниципалитете уверяют, что дорожники постараются закончить быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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