В Уфе завершены поиски пропавшего два дня назад 11-летнего мальчика

15 Май 04:34 2019-05-15T04:34:36+03:00

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Два дня подряд по всему уфимскому микрорайону Черниковка разыскивали 11-летнего ребенка. Мальчик ушел из школы еще 12 мая и не вернулся домой. Обеспокоенные родители тут же обратились в полицию. Словно по тревоге поднялись на поиски добровольцы поисковых отрядов «Поиск детей-Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан». Они оперативно собрались в районе улицы Ушакова, где живет мальчик и отправились на прочес местности.

Поисковики распространили ориентировки на пропавшего мальчика в социальных сетях, в поисках им стали помогать неравнодушные уфимцы. Собравшись на месте, волонтеры разделились и стали обыскивать буквально каждый двор в поисках каких-либо следов ребенка.

К счастью, на этот раз все обошлось – мальчика нашли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Поздно ночью они сообщили об этом в своей группе в социальной сети. Ребенка передали матери.

ИСТОЧНИК KP.RU