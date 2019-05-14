В Башкирии разыскивают двоих бесследно пропавших подростков

14 Май 21:51 2019-05-14T21:51:23+03:00

К их поискам подключились волонтеры и полиция

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Сегодня, 14 мая, в селе Иглино пропали двое подростков. 13-летний Никита Ефимов и 16-летний Владислав Уразов ушли из местного приюта около 20:00 и до сих пор не вернулись. К поискам парней подключились добровольцы поискового отряда «Поиск детей-Уфа».

Для юных любителей приключений это исчезновение не первое. В этом году они уже сбегали. Тогда волонтерам и полицейским удалось найти ребят и вернуть в приют.

Всех, кто видел молодых людей, либо обладает информацией об их местонахождении, просьба связаться с координатором поисков отряда «Поиск детей Иглино» по телефонам 89173835687 или 89279698919.

Приметы Никиты Ефимова: рост 145 см, худощавого телосложения, черные волосы, овальное лицо, карие глаза.

В день пропажи был одет в синюю куртку, синие брюки и черные кроссовки.

Приметы Владислава Уразова: рост 145-150 см, плотного телосложения, круглое лицо, светлые волосы, карие глаза.

В день пропажи был одет в серый спортивный костюм и черные кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU