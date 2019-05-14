Вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова похоронят на мусульманском кладбище Уфы

14 Май 20:44 2019-05-14T20:44:03+03:00

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Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти вице-премьера правительства Башкирии Артура Ахметханова. 56-летний чиновник скончался после продолжительной болезни. У него осталась жена и двое детей.

Гражданская панихида и прощание с Артуром Ахметхановым пройдет в предстоящий четверг, 16 мая в 10:00 часов. В 12:00 часов в здании Госсобрания-Курултая Башкирии пройдет траурный митинг в память о выдающемся государственном деятеле. Похоронят его в Уфе на мусульманском кладбище.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня принес соболезнования семье Артура Ахметханова в связи с его безвременной кончиной. Он назвал его своим другом, воином и «настоящим сыном башкирского народа».

До своего назначения на пост вице-премьером башкирского правительства, Ахметханов прошел длинный карьерный путь. Он начал службу в советской милиции в 1985 году. В 1993 году окончил юридический факультет БашГУ, в 1999 году – Академию управления МВД России. С 1994 по 1999 годы возглавлял РУВД по Орджоникидзевскому району Уфы, затем возглавил ГИБДД по Башкирии. В 2005 – 2008 годах работал замминистра регионального МВД.

В 2008 году Артур Ахметханов стал министром внутренних дел Северной Осетии-Алании. В 2016 году был назначен на должность заместителя командующего Росгвардией в Приволжском федеральном округе.

В октябре 2018 года он вернулся в родную Башкирию, где занял пост вице-премьера республиканского правительства.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Артура Ахметханова.

ИСТОЧНИК KP.RU