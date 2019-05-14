2019-05-14T19:03:20+03:00
Спорт

Голкипер ФК «Уфа» вошел в расширенный состав сборной России по футболу

Александр Беленов вызван для подготовки национальной команды к отборочным матчам на Евро-2020
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ФК «Уфа»Фото: пресс-служба ФК «Уфа»
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Сегодня тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым озвучил расширенный состав игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020. В этом списке оказался и голкипер футбольной «Уфы» Александр Беленов.

Всего в число потенциальных игроков национальной сборной 37 футболистов, среди которых есть и бывшие «горожане»: голкипер Андрей Лунев, защитник Дмитрий Стоцкий и полузащитник Иван Обляков.

Сборная России проведет две домашних игры. 8 июня подопечные Черчесова сыграют в Саранске против сборной Сан-Марино, а уже 11 июня встретятся в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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