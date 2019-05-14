2019-05-14T18:04:19+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали бизнесмена, похитившего у дольщиков 2 млрд рублей

От его действий пострадали более 1,5 тысяч человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали фактического руководителя фирмы «КилСтройИнвест». Той самой, что была застройщиком скандально известного жилого комплекса «Миловский парк». Мужчину подозревают в хищении 2 млрд рублей у дольщиков, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и нанесении ущерба нескольким юридическим лицам. Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, обвинение мужчине пока не предъявлено.

По версии следствия, руководство «КилСтройИнвест» за без малого четыре года заключило договора долевого участия более чем с 1,5 тысячами жителей Уфы. На эти деньги они, якобы, собирались построить «Миловский парк». Однако в 2017 году стройка остановилась, а дольщики забили тревогу.

Сегодня, 14 мая, руководитель фирмы был задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи будут ходатайствовать перед судом, чтобы мужчину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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