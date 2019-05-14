«Ушел из школы и не вернулся домой»: в Уфе разыскивают 11-летнего ребенка

14 Май 16:21 2019-05-14T16:21:41+03:00

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В Уфе родные 11-летнего Руслана Барышева бьют тревогу: 12 мая, около 12.00, ребенок ушел из школы в Черниковке, но до дома так и не добрался. Обзвонив всех друзей и одноклассников сына, обыскав все соседние дворы, родители написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы: на вид 10-11 лет, рост 140 см, среднее телосложение, лицо овальное, глаза темные, волосы прямые светлые, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: темно-зеленая камуфляжная футболка, светло-зеленые шорты, синие кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номерам 8(927)969-89-19, 8(927)941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU