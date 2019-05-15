В Башкирии иномарка улетела в кювет, пострадали водитель и двое пассажиров
Они находятся в больнице с травмами
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В пятом часу утра 14 мая на автодороге Языково-Балышлы-Чишмы Благоварского района произошла серьезная авария. 18-летний парень, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира получили телесные повреждения. Молодые люди были госпитализированы в Языковскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.
По факту аварии начато разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU