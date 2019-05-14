В Уфе преподаватель «продавал» поступление в институт МВД за 200 тысяч рублей

14 Май 14:38 2019-05-14T14:38:26+03:00

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В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего преподавателя Уфимского юридического института МВД России. Он подозревается в мошенничестве.

Известно, что в апреле-мае 2019 года он предложил знакомой за взятку в размере 200 тысяч рублей устроить ее дочь в уфимский юридический институт МВД. В действительности же он такой возможностью не обладал. С целью обмана он выдавал себя за члена приемной комиссии юридического института.

8 мая после передачи первой части денег в сумме 100 тысяч рублей преподаватель был задержан. Сейчас подозреваемый уволен из органов МВД России.

- Преподаватель вину в содеянном признает в полном объеме. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU