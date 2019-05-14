2019-05-14T13:17:40+03:00
Общество

Дожди и грозы: на этой неделе в Башкирии ухудшится погода

Также спасатели предупреждают об усилении порывов ветра
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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С сегодняшнего дня в республику пришли дожди с грозами. Весенний ливень уже прошел в Уфе и еще нескольких городах. В МЧС также предупредили, что на Башкирию обрушится шквалистый ветер, его порывы достигнут до 20 м/с.

Температура воздуха в среднем на этой неделе составит +20 градусов днем и +10 ночью. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в некоторых районах с грозами. К выходным в Башкирии и вовсе похолодает – в субботу днем ожидается всего +12 градусов, а в воскресенье не помешает надеть куртку, температура воздуха составит всего +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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