В Уфе от продолжительной болезни скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-14T12:31:48+03:00

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14 мая в Уфе от продолжительной болезни скончался 57-летний вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Радий Хабиров.

- Ушел мой друг. Воин. Настоящий сын башкирского народа. Он тяжело болел. Бился до последнего, - написал врио главы Башкирии.

На пост-вице премьера Артур Ахметханов был назначен в октябре 2018 года, когда к власти пришел Хабиров. Он курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.

Начинал он свой путь от оперуполномоченного уголовного розыска, работал начальником Орджоникидзевского РУВД Уфы, возглавлял республиканскую ГИБДД, был заместителем министра, начальником службы милиции общественной безопасности МВД Башкирии. С 2008 до 2016 был министром внутренних дел в Северной Осетии. При нем здесь задержали и осудили на реальные сроки членов нескольких банд, которые помышляли похищениями людей и заказными убийствами политиков и бизнесменов.

Ахметханов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также другими государственными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU