Ульфат Мустафин поручил чиновникам принять участие в забеге

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-14T10:35:43+03:00

Он удивился, когда услышал, сколько человек хотят бежать марафон

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19 мая в Уфе состоится полумарафон «ЗаБег.РФ», директор АНО «Уфимский марафон» Владислав Литвинчук сегодня, 14 мая, на оперативном совещании в мэрии пригласил всех присутствующих. Добровольцев оказалось немного – марафон хотят пробежать всего 22 человека – пять от управления молодежной политики, 17 – от администраций районов.

Такие цифры удивили Ульфата Мустафина и он поручил чиновникам принять участие в забеге.

- Надо участвовать, у нас же коллектив молодой, – сказал сити-менеджер и поручил проработать этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU