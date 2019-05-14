В Башкирии разыскивают Рината Каримова, который уплыл на лодке и пропал

14 Май 15:52 2019-05-14T15:52:49+03:00

О мужчине нет новостей уже с 28 апреля

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В Дуванском районе Башкирии с 28 апреля разыскивают Рината Каримова, который уплыл на лодке в районе 18 часов и не вернулся. Обеспокоенные родственники бросили клич в социальные сети и обратились к волонтерам. Они надеются, что найдут его живым.

Известно, что мужчина собирался отправиться на лодке из деревни Заимки Дуванского района по реке Уфа и Павловскому водохранилищу в деревню Седяна Караидельского района.

Если вам известна информация о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам 8-937-497-89-87 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU