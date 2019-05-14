В Уфе обнаженный мужчина залез на фонарный столб

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-14T11:22:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 13 мая, уфимцев удивил обнаженный мужчина, который залез на столб. Очевидцы сняли его на видео, оно быстро разлетелось по социальным сетям. На записи видно, что он находится не в адекватном состоянии. Мужчина залез на самую макушку фонарного столба, ни разу не пошатнувшись.

Не исключено, что перепугавший горожан мужчина просто психически не здоров. Однако есть все основания полагать, что молодой просто употребляет наркотики.

- Что же вы делаете с собой, молодежь, - пишут пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU