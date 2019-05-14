2019-05-14T11:22:48+03:00
Общество

В Уфе обнаженный мужчина залез на фонарный столб

Неадекватного сняли на видео [видео]
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Вчера, 13 мая, уфимцев удивил обнаженный мужчина, который залез на столб. Очевидцы сняли его на видео, оно быстро разлетелось по социальным сетям. На записи видно, что он находится не в адекватном состоянии. Мужчина залез на самую макушку фонарного столба, ни разу не пошатнувшись.

Не исключено, что перепугавший горожан мужчина просто психически не здоров. Однако есть все основания полагать, что молодой просто употребляет наркотики.

- Что же вы делаете с собой, молодежь, - пишут пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дожди и грозы: на этой неделе в Башкирии ухудшится погода
В Уфе от продолжительной болезни скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Банк УРАЛСИБ реализовал уникальный проект онлайн-трансляции с места гнездования соколов-сапсанов в Уфе
«Должна была пройти обследование, но пропала»: подробности пропажи в Уфе Эльзы Байковой
Ульфат Мустафин поручил чиновникам принять участие в забеге
В Уфе разыскивают извращенца, напавшего на 12-летнюю школьницу
Как стать участником нефтегазохимического форума?
В Уфе после сообщений о терактах эвакуировали девять тысяч человек
В Уфе отыскали пропавшую Екатерину Афанасьеву
В Башкирии «Mitsubishi» влетел в КамАЗ, есть пострадавший
В Уфе скончалась одна из создателей бренда Terra Bashkiria
В Башкирии спасатели объявили штормовое предупреждение
На освещение трассы Уфа-Оренбург потратят более одного миллиарда рублей
В Башкирии 18-летний парень до смерти забил знакомого стулом и бидоном
Управление ФСБ прокомментировало массовые эвакуации в Уфе
«Еще слабенький, но уже пытается ходить»: состояние 19-летнего уфимца, больного диабетом, улучшилось
Уфимские волонтеры выйдут на поиски бесследно пропавшего молодого мужчины
В Уфе эвакуируют торговые центры, вокзал и аэропорт
Радий Хабиров собрался лично следить за ремонтом подъездов в Башкирии
На проспекте Салавата Юлаева в Уфе сгорела фура