В Уфе разыскивают извращенца, напавшего на 12-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-14T09:55:14+03:00

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В Уфе полиция разыскивает мужчину, напавшего на 12-летнюю девочку.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вчера днем, 13 июня, в одном из жилых домов в районе остановки «Спортивная». Девочка возвращалась домой из школы и зашла в уже подъезд, как на нее неожиданно набросился неизвестный мужчина и попытался совершить с ребенком действия сексуального характера. На шум выглянула соседка, которая и спугнула извращенца, поспешившего скрыться.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая сейчас опрашивает потерпевшую девочку и соседей. По факту сексуального нападения на ребенка возбуждено уголовное дело, сейчас полицейские разыскивают преступника-педофила.

ИСТОЧНИК KP.RU