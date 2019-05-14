2019-05-14T09:55:14+03:00
Происшествия

В Уфе разыскивают извращенца, напавшего на 12-летнюю школьницу

Преступника спугнула соседка, вышедшая на шум в подъезде
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе полиция разыскивает мужчину, напавшего на 12-летнюю девочку.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вчера днем, 13 июня, в одном из жилых домов в районе остановки «Спортивная». Девочка возвращалась домой из школы и зашла в уже подъезд, как на нее неожиданно набросился неизвестный мужчина и попытался совершить с ребенком действия сексуального характера. На шум выглянула соседка, которая и спугнула извращенца, поспешившего скрыться.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая сейчас опрашивает потерпевшую девочку и соседей. По факту сексуального нападения на ребенка возбуждено уголовное дело, сейчас полицейские разыскивают преступника-педофила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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