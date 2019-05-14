2019-05-14T09:14:07+03:00
Происшествия

В Уфе после сообщений о терактах эвакуировали девять тысяч человек

Всего людей вывели из 19 зданий
Эльвина АПАРИНА
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На оперативном совещании в мэрии Уфы 14 мая рассказали, что вчера, 13 мая, из 19-ти зданий было эвакуировано девять тысяч человек, среди которых 800 дети. Людей вывели из-за сообщений о взрывных устройствах. К счастью, информация не подтвердилась, проверка показала, что "все чисто".

Напомним, что на улице оказались посетители и персонал ТРЦ «Планеты», МЕГИ, аэропорта и железнодорожного вокзала. Аналогичная ситуация сложилась и в Стерлитамаке, где эвакуировали «Фабри» и «Сити Молл». Такая же волна эвакуаций прошла на той неделе, 8 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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