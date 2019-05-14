В Уфе отыскали пропавшую Екатерину Афанасьеву

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-14T08:20:33+03:00

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В столице Башкирии вчера, 13 мая, прекратили поиски 82-летней Екатерины Афанасьевой. Известно, что она ушла из дома и не вернулась. Поскольку женщина нуждалась в медицинской помощи, родственники, немедля, обратились к волонтерам и в полицию.

В 23 часа того же дня добровольцы вышли на поиски пенсионерки, местом сбора обозначили дом № 15 по улице Владивостокской, и уже через час в группе объявили – Найдена, жива. Где и как ее нашли, не уточняется. К счастью, поиски завершились благополучно. Сейчас она находится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU