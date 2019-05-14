2019-05-14T07:33:11+03:00
Происшествия

В Башкирии «Mitsubishi» влетел в КамАЗ, есть пострадавший

Авария произошла в Мелеузовском районе
Рустем АХУНОВ
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На трассе в Башкирии столкнулись «Mitsubishi» и КаМАЗНа трассе в Башкирии столкнулись «Mitsubishi» и КаМАЗ
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13 мая на трассе в Башкирии столкнулись «Mitsubishi ASX» и грузовик КамАЗ.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на 174 километре дороги Уфа-Оренбург. За рулем иномарки находился 48-летний житель Салавата, который ехал в сторону Уфы. В один момент он не заметил грузовик, поворачивающий налево. Столкновения избежать не удалось. В итоге водителя иномарки пришлось госпитализировать в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии и степень вины каждого из участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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