В Башкирии спасатели объявили штормовое предупреждение
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
По данным аварийного ведомства, 14 мая скорость порывов ветра усилится до 20 метров в секунду. В связи с этим в МЧС республики «обрадовали» жителей республики штормовым предупреждением.
Спасатели просят жителей республики не планировать дальних путешествий. Водителей просят снизить скорость и быть максимально внимательными на дорогах. Прятаться от порывов сильного ветра под неустойчивыми конструкциями – смертельно опасно для жизни. Если ветер застал вас на улице – попытайтесь спрятаться в помещении. Купаться при сильном ветре запрещается. Уходя из дома, плотно закрывайте все двери и окна.
ИСТОЧНИК KP.RU