В Башкирии спасатели объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-14T06:38:14+03:00

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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным аварийного ведомства, 14 мая скорость порывов ветра усилится до 20 метров в секунду. В связи с этим в МЧС республики «обрадовали» жителей республики штормовым предупреждением.

Спасатели просят жителей республики не планировать дальних путешествий. Водителей просят снизить скорость и быть максимально внимательными на дорогах. Прятаться от порывов сильного ветра под неустойчивыми конструкциями – смертельно опасно для жизни. Если ветер застал вас на улице – попытайтесь спрятаться в помещении. Купаться при сильном ветре запрещается. Уходя из дома, плотно закрывайте все двери и окна.

ИСТОЧНИК KP.RU