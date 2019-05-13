2019-05-13T20:24:41+03:00
Происшествия

Управление ФСБ прокомментировало массовые эвакуации в Уфе

Торговые центры эвакуировали сегодня вечером
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пару часов назад эвакуировали "Сити Молл" в СтерлитамакеФото: пару часов назад эвакуировали "Сити Молл" в Стерлитамаке
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Управление ФСБ по Башкирии прокомментировало информацию о массовых эвакуациях в Уфе и Стерлитамаке.

Сигналы тревоги прозвучали сегодня вечером, 13 мая. По словам очевидцев, на улицу вывели посетителей и персонал "Планеты", МЕГИ, аэропорта и железнодорожного вокзала. Аналогичная ситуация сложилась и в Стерлитамаке, где эвакуировали "Фабри" и "Сити Молл".

- В правоохранительные органы поступают запросы представителей средств массовой информации об анонимных телефонных звонках о якобы готовящихся терактах в г. Уфе и ряде других городов. УФСБ России по Республике Башкортостан информирует, что указанные сообщения не соответствуют действительности. Правоохранительными органами проводятся соответствующие проверки, - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по республике Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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