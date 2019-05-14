2019-05-14T06:05:34+03:00
Происшествия

В Башкирии 18-летний парень до смерти забил знакомого стулом и бидоном

Вопиющий случай произошел в деревне Рублевка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Очередное убийство «по пьяной лавочке» было совершено в минувшие праздники в Давлекановском районе Башкирии. Ночь на 10 мая 18-летний парень проводил в компании 43-летнего знакомого в деревне Рублевка.

Мужчины выпивали, и в какой-то момент повздорили. Молодой человек стал бить приятеля руками и ногами по голове и корпусу. В пылу ярости в ход пошли стул и металлический бидон. Устав от избиения, парень лег спать, а утром уехал домой. Его не смутило, что знакомый не подает признаков жизни. Тело мужчины обнаружили в тот же день. Подозреваемого быстро задержали, он помещен под стражу.

Как сообщили в Следкоме по республике, ему предъявлено обвинение по статье 105 – убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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