В Уфе 13-летняя девочка выпала из окна пятиэтажки
Ее госпитализировали в одну из городских больниц
Фото: УГЗ Уфы
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Несчастный случай произошёл сегодня, 13 мая, около пяти часов вечера на проспекте Октября. Из окна пятиэтажного дома №22 выпала 13-летняя девочка.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты, она упала с высоты третьего этажа. К счастью, школьница осталась жива, прибывшие врачи скорой увезли ее в больницу. Состояние подростка не уточняется.
Причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить стражам порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU