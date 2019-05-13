В Уфе 13-летняя девочка выпала из окна пятиэтажки

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-13T17:42:56+03:00

Ее госпитализировали в одну из городских больниц

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошёл сегодня, 13 мая, около пяти часов вечера на проспекте Октября. Из окна пятиэтажного дома №22 выпала 13-летняя девочка.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, она упала с высоты третьего этажа. К счастью, школьница осталась жива, прибывшие врачи скорой увезли ее в больницу. Состояние подростка не уточняется.

Причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить стражам порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU