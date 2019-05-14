Жителя Башкирии избили за просьбу позвонить

14 Май 18:25 2019-05-14T18:25:34+03:00

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Ночью на улице Худайбердина в Стерлитамаке произошла драка. 33-летний мужчина подошел к троим молодым людям с просьбой дать ему телефон, чтобы позвонить. Однако конструктивной беседы не вышло, один парней набросился на просителя с кулаками. Остальные парни наблюдали за избиением со стороны.

Когда нападавший вдоволь наглумился над мужчиной, вся троица укатила на машине. Пострадавший же добрался до дома, где вызвал скорую и полицию. Он описал стражам порядка автомобиль обидчиков и те в течение суток задержали буйного горожанина.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что это был 25-летний житель Салавата, судимый раньше за угоны и кражи. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.

- На время следствия подозреваемый будет находиться под арестом, - рассказала Дарина Горчакова, сотрудник управления МВД России по городу Стерлитамаку.

ИСТОЧНИК KP.RU