2019-05-14T18:25:34+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии избили за просьбу позвонить

Мужчина смог самостоятельно вызвать скорую
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Обидчика задержали в течение сутокОбидчика задержали в течение суток
Изменить размер текста:

Ночью на улице Худайбердина в Стерлитамаке произошла драка. 33-летний мужчина подошел к троим молодым людям с просьбой дать ему телефон, чтобы позвонить. Однако конструктивной беседы не вышло, один парней набросился на просителя с кулаками. Остальные парни наблюдали за избиением со стороны.

Когда нападавший вдоволь наглумился над мужчиной, вся троица укатила на машине. Пострадавший же добрался до дома, где вызвал скорую и полицию. Он описал стражам порядка автомобиль обидчиков и те в течение суток задержали буйного горожанина.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что это был 25-летний житель Салавата, судимый раньше за угоны и кражи. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.

- На время следствия подозреваемый будет находиться под арестом, - рассказала Дарина Горчакова, сотрудник управления МВД России по городу Стерлитамаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии благодаря пожарному извещателю семья с младенцем остались живы
«Всю свою жизнь посвятил служению Родине»: в Уфе похоронили вице-премьера Башкирии
Верховный суд Башкирии оставил под арестом создателя LinguaLeo, обвиняемого в убийстве сестры
В Башкирии полуголая девушка наблюдала за парадом Победы
Уфимка уже четыре года ищет пропавшего брата
Жених хороший со всех сторон: житель Башкирии нашел любовь на Первом канале
Прогноз погоды на пятницу, 17 мая
В Башкирии с начала сезона клещи покусали более 2000 человек
По центру Уфы разгуливала обнаженная девушка
Приставы прокомментировали случай с гробом, подаренным живому жителю Уфы
Уфимский репер Face отказался материться со сцены
Момент массового ДТП на «Театре кукол» в Уфе попал на видео
В Башкирии температура упадет до нуля и выпадет снег
Радик Юльякшин рассказал о том, зачем уезжает в Москву
Приехал в Нефтекамск из Уфы и пропал: в Башкирии ищут 57-летнего Валерия Карабута
Радик Юльякшин встретится с поклонниками накануне юбилея
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
В Уфе обсудят перспективы цифровизации нефтегазохимической отрасли
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра