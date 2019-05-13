Радий Хабиров предложил главе Гостранса пройтись по улицам Уфы вместе с общественниками

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-13T16:57:10+03:00

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Сегодня на оперативке с главой Башкирии обсуждался ход ямочного ремонта. По словам главы гостранса региона Тимура Мухаметьянова, с начала года в Башкирии заделали почти 350 тысяч ям, причем треть из них – за май.

Однако состояние дорог в регионе продолжает вызывать нарекания у автомобилистов и пешеходов. В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров порекомендовал Мухаметьянову съездить на места ремонта вместе с экспертами и общественниками и показать им, как работают дорожники.

Особое внимание Хабиров поручил уделить ямам во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU