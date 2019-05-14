2019-05-14T17:20:41+03:00
Происшествия

Мать двоих детей из Башкирии организовала онлайн-магазин наркотиков

Женщина организовывала работу курьеров
Рустем АХУНОВ
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Полицейские Башкирии поймали мать двоих детей, занимавшуюся продажей наркотиковПолицейские Башкирии поймали мать двоих детей, занимавшуюся продажей наркотиков
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Мать двоих детей из Туймазинского района Башкирии создала магазин по продаже наркотиков.

По данным МВД республики, официально женщина была трудоустроена в продуктовом магазине. Однако «белую» работу дама совмещала с продажей наркотиков. Мать двоих детей занималась координированием покупателей закладок с наркотиками в Белебее, Туймазах и Октябрьском. Свою деятельность она вела через мобильные мессенджеры.

В этом ей помогал 50-летний местный житель. Он завозил в район наркотики и работал с курьерами. При обыске полицейские нашли у членов преступной группы около 800 граммов наркотиков растительного происхождения, весы и материал для упаковки.

По факту сбыта наркотических средств полицейские возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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