2019-05-13T15:24:07+03:00
Происшествия

Бывший вице-премьер Башкирии дает показания по делу «золотого миллиарда»

Ильяс Муниров курировал проект расселения ветхого и аварийного жилья
Рустем АХУНОВ
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Бывших чиновников мэрии Уфы подозревают в многомиллионном мошенничествеБывших чиновников мэрии Уфы подозревают в многомиллионном мошенничестве
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Сегодня бывший вице-премьер Башкирии Ильяс Муниров дает показания по делу украденного «золотого миллиарда».

Напомним, что ранее делу о расследовании миллиардной аферы при расселении ветхого и аварийного жилья стражи порядка беседовали с бывшим мэром Уфы Иреком Ялаловым. Оно и не удивительно – в хищении средств подозревают его первого зама Александра Филиппова и начальника управления строительства мэрии Уфы Марата Гареева. Сегодня к ним присоединился и Ильяс Муниров, во время аферы трудившийся вице-премьером Башкирии, курировавшим проект расселения ветхого и аварийного жилья.

По данным «Ъ-Уфа» по делу также будет давать показания Руслан Тухватшин, курировавший в мэрии города земельный блок. Следующее заседания суда назначено на 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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