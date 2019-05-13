Бывший вице-премьер Башкирии дает показания по делу «золотого миллиарда»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-13T15:24:07+03:00

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Сегодня бывший вице-премьер Башкирии Ильяс Муниров дает показания по делу украденного «золотого миллиарда».

Напомним, что ранее делу о расследовании миллиардной аферы при расселении ветхого и аварийного жилья стражи порядка беседовали с бывшим мэром Уфы Иреком Ялаловым. Оно и не удивительно – в хищении средств подозревают его первого зама Александра Филиппова и начальника управления строительства мэрии Уфы Марата Гареева. Сегодня к ним присоединился и Ильяс Муниров, во время аферы трудившийся вице-премьером Башкирии, курировавшим проект расселения ветхого и аварийного жилья.

По данным «Ъ-Уфа» по делу также будет давать показания Руслан Тухватшин, курировавший в мэрии города земельный блок. Следующее заседания суда назначено на 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU