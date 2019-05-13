2019-05-13T14:42:07+03:00
Происшествия

В Уфе горит здание старого завода

Строители пытаются потушить здание самостоятельно
Рустем АХУНОВ
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В Уфе горит старое здание завода УЗЭМИКВ Уфе горит старое здание завода УЗЭМИКФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе горит здание бывшего завода УЗЭМИК.

Известно, что последние несколько месяцев здание разбирали на части. Дело в том, что на месте бывших производственных помещений сейчас строят многоэтажки. Собственно, поэтому подрядная организация и начала разбирать старое кирпичное здание. Прямо над местом пожара возвышается строительный кран.

Любопытно, что дым от пожара белый. Пожарных на месте возгорания мы не заметили, по всей видимости, рабочие пытаются потушить пожар самостоятельно. Надеемся, что у них это получится.

Дым от пожара белого цвета Фото: Рустем АХУНОВ

Дым от пожара белого цветаФото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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