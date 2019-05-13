Уфимские волонтеры выйдут на поиски бесследно пропавшего молодого мужчины

СЕГОДНЯ 20:05 2019-05-13T20:05:00+03:00

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Добровольцы поискового отряда «Поиск детей – Уфа» в предстоящую пятницу планируют выйти на поиски бесследно пропавшего месяц назад 27-летнего мужчины. Волонтеры планируют собраться утром 17 мая и отправиться в лес в районе Инорса. Они приглашают всех неравнодушных уфимцев присоединиться к поискам пропавшего мужчины.

К желающим помочь волонтерам предъявляется несколько обязательных требований.

-Во-первых, требуются выносливые и физически крепкие парни старше 18 лет. Во-вторых, вы должны быть психически устойчивыми, - заявил «Комсомолке» руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров.

О месте и времени сбора на поиски пропавшего волонтеры обещали сообщить дополнительно. Всем желающим помочь в прочесе местности нужно обязательно иметь с собой репелленты от клещей и комаров, воду и заряженные телефоны. Форма одежды – лес.

ИСТОЧНИК KP.RU