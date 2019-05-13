2019-05-13T13:21:06+03:00
Происшествия

В Уфе полицейский попался на взятке в 450 тысяч

Мужчина пообещал перевести дочь друга на бюджетное отделение
Рустем АХУНОВ
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Бывший полицейский из Уфы получил два года условно за покушение на мошенничествоБывший полицейский из Уфы получил два года условно за покушение на мошенничество
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37-летний уже бывший замначальника оперативного отдела МВД Башкирии пытался получить взятку в 450 тысяч рублей.

По данным следкома Башкирии, в августе 2018 года мужчина узнал, что дочь его товарища поступила на платное отделение уфимского юридического вуза. Вскоре он предложил другу сделку – за 450 тысяч перевести девушку на «бюджет». В ноябре он снизил сумму взятки до 300 тысяч рублей. Также он сообщил, что зимой девушка «завалит» экзамены, если ее отец не заплатит сумму.

При получении первой части взятки сотрудники ФСБ задержали жулика. Оказалось, что не мог посодействовать переводу девушки на бюджетное отделение вуза.

Вскоре мужчину поместили под стражу. Также его уволили из органов за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

В итоге бывший полицейский за покушение на мошенничество получил два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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