2019-05-13T20:10:38+03:00
Общество

«Еще слабенький, но уже пытается ходить»: состояние 19-летнего уфимца, больного диабетом, улучшилось

Парня уже перевели в общую палату, где он восстанавливается после реанимации
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас Алмаз восстанавливается после тяжелой болезни в общей палатеСейчас Алмаз восстанавливается после тяжелой болезни в общей палате
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Состояние 19-летнего уфимца, оказавшегося в реанимации из-за запущенного диабета, начало постепенно улучшаться.

Радостные новости пришли от родственников 19-летнего Алмаза Джуманазарова из Уфы, который из-за запущенного сахарного диабета оказался в реанимации и две недели провел в состоянии медикаментозного сна. Родная тетя Алмаза сообщила, что сегодня, 13 мая, парня перевели в отдельную общую палату, где Алмаз будет восстанавливаться после тяжелой болезни. Сейчас за ним по очереди ухаживают родители и другие близкие родственники.

- Хоть и слабенький еще совсем, но уже сам встает и даже пытается ходить, - рассказывает Феруза. – Огромная благодарность всем врачам 21-й больницы, которые вытащили моего племянника. И пневмония уже проходит, и запущенный отит уже не требует операции. Единственное, что мышцы еще совсем слабенькие, но сейчас Алмаз будет принимать витамины и постоянно тренировать руки и ноги. Надеемся, что он совсем скоро окрепнет, и его выпишут домой.

Напомним, что молодой уфимец внезапно почувствовал себя плохо прямо дома в ночь на 24 апреля. Парень подошел к маме и пожаловался на учащенное сердцебиение и плохое самочувствие. Родные вызвали скорую, но уже по дороге в больницу юный уфимец потерял сознание. Врачи еле откачали Алмаза, поместив его на ИВЛ и в медикаментозный сон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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