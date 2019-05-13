В Башкирии прекратили поиски 20-летней Марины Тазиевой

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-13T12:51:31+03:00

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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей 20-летней Марины Тазиевой.

Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» разместили информацию о начале поисков девушки поздним вечером в воскресенье, 12 мая. Сообщалось, что накануне Марина вышла из дома, он обратно так и не вернулась. Близкие девушки обратились за помощью к волонтерам. Было известно, что пропавшей требуется медицинская помощь.

К счастью, поиски девушки продлились меньше суток. Сегодня днем волонтеры рассказали, что девушка найдена. Она жива и здорова. Где нашли Марину, и почему она не выходила на связь с близкими добровольцы не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU