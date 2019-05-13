2019-05-13T12:51:31+03:00
Общество

В Башкирии прекратили поиски 20-летней Марины Тазиевой

Девушку нашли живой
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей Марины ТазиевойВ Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей Марины Тазиевой
Изменить размер текста:

В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей 20-летней Марины Тазиевой.

Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» разместили информацию о начале поисков девушки поздним вечером в воскресенье, 12 мая. Сообщалось, что накануне Марина вышла из дома, он обратно так и не вернулась. Близкие девушки обратились за помощью к волонтерам. Было известно, что пропавшей требуется медицинская помощь.

К счастью, поиски девушки продлились меньше суток. Сегодня днем волонтеры рассказали, что девушка найдена. Она жива и здорова. Где нашли Марину, и почему она не выходила на связь с близкими добровольцы не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе полицейский попался на взятке в 450 тысяч
В правительстве Башкирии попросили обустроить пляжи раньше положенного времени
Стали известны причины пожара на шахте в Соликамске, в котором погибли жители Башкирии
Житель Башкирии украл теленка у собственной бабушки
В Уфе из-за праздника перекроют пять улиц
В Уфе пройдёт музыкальный фестиваль «Я говорю по-башкирски».
За справедливую экономику в интересах человека труда!
В мае Уфа станет столицей нефтегазовой отрасли
В Башкирии назначили нового главу закрытого города
В Башкирии разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку в черном сарафане
В ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельной аварии в Стерлитамаке
В Башкирии планируют расширить полномочия Контрольно-счетной палаты
Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в июне
В Башкирии за сутки сгорело 45 гектаров леса