2019-05-13T12:43:48+03:00
Общество

В правительстве Башкирии попросили обустроить пляжи раньше положенного времени

Все из-за аномальной жары
Рустем АХУНОВ
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Пляжи Башкирии откроют раньше времени из-за жарыПляжи Башкирии откроют раньше времени из-за жарыФото: Олег АДАМОВИЧ
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Глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям попросил открыть пляжи раньше положенного срока.

Дело в том, что в Башкирии уже почти неделю стоит аномальная жара. Некоторые жители республики начали выходить на отдых к воде. Иногда происходят инциденты на воде. К сожалению, в водоемах Башкирии за прошлую неделю утонули двое мужчин. В связи с этим в правительстве республики решили принять меры.

- Обращаю внимание на то, что граждане уже начали активно отдыхать у водоемов. Прошу обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности на воде, а также начать подготовку пляжей, - объяснил глава госкомитета Фарит Гумеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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