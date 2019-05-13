Стали известны причины пожара на шахте в Соликамске, в котором погибли жители Башкирии
Ростехнадзор назвал причины пожара на шахте в Соликамске, в котором погибли трое жителей Башкирии.
Напомним, что жуткий инцидент произошел 22 декабря. На шахте предприятия «Уралкалий» случился сильный пожар. Группа из 8 рабочих, среди которых было двое жителей Башкирии, оказались заблокированными под землей – огонь отрезал им путь наружу. К сожалению, спасти шахтеров не удалось.
Сегодня издание «Интерфакс» со ссылкой на Ростехнадзор сообщило, что причиной пожара на шахте стало нарушение регламента проведения огневых работ. Предполагается, что рабочие подрядной организации использовали легковоспламеняемую и высокотоксичную смолу.
ИСТОЧНИК KP.RU