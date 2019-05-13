2019-05-13T12:22:32+03:00
Происшествия

Стали известны причины пожара на шахте в Соликамске, в котором погибли жители Башкирии

Рабочие использовали опасные материалы
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Пожар на шахте произошел из-за нарушений техники безопасностиПожар на шахте произошел из-за нарушений техники безопасности
Изменить размер текста:

Ростехнадзор назвал причины пожара на шахте в Соликамске, в котором погибли трое жителей Башкирии.

Напомним, что жуткий инцидент произошел 22 декабря. На шахте предприятия «Уралкалий» случился сильный пожар. Группа из 8 рабочих, среди которых было двое жителей Башкирии, оказались заблокированными под землей – огонь отрезал им путь наружу. К сожалению, спасти шахтеров не удалось.

Сегодня издание «Интерфакс» со ссылкой на Ростехнадзор сообщило, что причиной пожара на шахте стало нарушение регламента проведения огневых работ. Предполагается, что рабочие подрядной организации использовали легковоспламеняемую и высокотоксичную смолу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе полицейский попался на взятке в 450 тысяч
В Башкирии прекратили поиски 20-летней Марины Тазиевой
В правительстве Башкирии попросили обустроить пляжи раньше положенного времени
Житель Башкирии украл теленка у собственной бабушки
В Уфе из-за праздника перекроют пять улиц
В Уфе пройдёт музыкальный фестиваль «Я говорю по-башкирски».
За справедливую экономику в интересах человека труда!
В мае Уфа станет столицей нефтегазовой отрасли
В Башкирии назначили нового главу закрытого города
В Башкирии разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку в черном сарафане
В ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельной аварии в Стерлитамаке
В Башкирии планируют расширить полномочия Контрольно-счетной палаты
Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в июне
В Башкирии за сутки сгорело 45 гектаров леса