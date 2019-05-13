СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-13T11:27:38+03:00

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26-летний житель Башкирии украл теленка у собственной бабушки.

В МВД Башкирии рассказали, что жулик обокрал родственницу в деревне Аскарово. Бабушка рассказала полицейским, что некий злодей украл из ее сарая трехмесячного теленка. Вскоре стражи порядка поймали воришек. Ими оказались… 26-летний внук потерпевшей и его 31-летняя подруга. После совершения преступления злодеи продали теленка за 6 тысяч рублей, а деньги потратили на личные нужды.

Похищенного теленка вернули 75-летней пенсионерке. Она рассказала полицейским, что очень зла на внука и не сможет его простить. По факту кражи стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU