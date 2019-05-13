2019-05-13T10:12:53+03:00
Общество

В Уфе из-за праздника перекроют пять улиц

В столице пройдет «Весенний бал»
Рустем АХУНОВ
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В Уфе перекроют несколько улиц из-за проведения «Весеннего бала»В Уфе перекроют несколько улиц из-за проведения «Весеннего бала»
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24 и 25 мая власти Уфы перекроют пять улицы в историческом центре.

В городской администрации сообщили, что временные ограничения введут из-за проведения уже традиционного «Весеннего бала». В этом году праздник для выпускников пройдет уже в 8 раз. За все это время в нем поучаствовали порядка 65 тысяч выпускников из Башкирии и ближайших регионов.

В мэрии предупреждают водителей, что ограничения будут действовать с 22 часов 24 мая до 21 часа 25 мая. Водителям придется объезжать участки улиц Октябрьской революции, Коммунистической, Театральной, Пушкина и Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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