В Башкирии разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку в черном сарафане

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-13T08:24:18+03:00

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В Башкирии волонтеры разыскивают пропавшую 20-летнюю Марину Тазиеву.

Как сообщили волонтеры сообщества «Лиза Алерт», девушка ушла из дома в Туймазах вечером 12 мая. После этого ее никто не видел. Обеспокоенные близкие Марины обратились за помощью к волонтерам.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы каштановые короткие. Волонтеры сообщили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Была одета: черный сарафан в желтый цветок, перламутровые босоножки.

Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, позвоните волонтерам по телефону 8-880-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU