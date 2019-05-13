В Башкирии разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку в черном сарафане
Марина Тазиева ушла из дома еще 12 мая
В Туймазах разыскивают пропавшую Марина Тазиеву
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В Башкирии волонтеры разыскивают пропавшую 20-летнюю Марину Тазиеву.
Как сообщили волонтеры сообщества «Лиза Алерт», девушка ушла из дома в Туймазах вечером 12 мая. После этого ее никто не видел. Обеспокоенные близкие Марины обратились за помощью к волонтерам.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы каштановые короткие. Волонтеры сообщили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Была одета: черный сарафан в желтый цветок, перламутровые босоножки.
Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, позвоните волонтерам по телефону 8-880-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU