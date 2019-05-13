В ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельной аварии в Стерлитамаке

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-13T08:06:28+03:00

В аварии в Стерлитамаке погиб пассажир ВАЗ-2113

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Автоинспекторы Башкирии рассказали о смертельной аварии на улице Ленина в Стерлитамаке.

Напомним, что днем 12 мая в Стерлитамаке столкнулись два автомобиля – ВАЗ-2113 и «Kia Sorento». 33-летний водитель отечественного автомобиля и 36-летний водитель иномарки получили травмы. К сожалению, пассажир «тринадцатой» погиб на месте происшествия. Очевидцы аварии сообщили, что водитель отечественной значительно превысил скоростной режим.

Сейчас автоинспекторы выясняют все подробности смертельной аварии и устанавливают, кто мог спровоцировать ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU