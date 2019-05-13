В Башкирии планируют расширить полномочия Контрольно-счетной палаты

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-13T07:28:03+03:00

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Накануне депутаты Госсобрания-Курултая предложили расширить полномочия Контрольно-счетной палаты республики. Как сообщает пресс-служба парламента Башкирии, после принятия соответствующих поправок в законодательство, надзорный орган сможет проводить детальные проверки финансов в муниципалитетах. Для этого региональной КСП нужно будет заключить соглашение с районными советами депутатов.

Кроме того, предполагается, что теперь правоохранительные органы будут уведомлять КСП о ходе рассмотрения материалов, переданных им контролирующим органом.

Депутаты башкирского Парламента считают, что расширение полномочий КСП поможет предупредить коррупцию на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU