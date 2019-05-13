2019-05-13T07:28:03+03:00
Политика

В Башкирии планируют расширить полномочия Контрольно-счетной палаты

Предложение внесли в Госсобрание-Курултай республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне депутаты Госсобрания-Курултая предложили расширить полномочия Контрольно-счетной палаты республики. Как сообщает пресс-служба парламента Башкирии, после принятия соответствующих поправок в законодательство, надзорный орган сможет проводить детальные проверки финансов в муниципалитетах. Для этого региональной КСП нужно будет заключить соглашение с районными советами депутатов.

Кроме того, предполагается, что теперь правоохранительные органы будут уведомлять КСП о ходе рассмотрения материалов, переданных им контролирующим органом.

Депутаты башкирского Парламента считают, что расширение полномочий КСП поможет предупредить коррупцию на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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