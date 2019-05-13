В Башкирии планируют расширить полномочия Контрольно-счетной палаты
Накануне депутаты Госсобрания-Курултая предложили расширить полномочия Контрольно-счетной палаты республики. Как сообщает пресс-служба парламента Башкирии, после принятия соответствующих поправок в законодательство, надзорный орган сможет проводить детальные проверки финансов в муниципалитетах. Для этого региональной КСП нужно будет заключить соглашение с районными советами депутатов.
Кроме того, предполагается, что теперь правоохранительные органы будут уведомлять КСП о ходе рассмотрения материалов, переданных им контролирующим органом.
Депутаты башкирского Парламента считают, что расширение полномочий КСП поможет предупредить коррупцию на местах.
ИСТОЧНИК KP.RU