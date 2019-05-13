Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в июне

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-13T07:08:33+03:00

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Роструд после прошедших длинных выходных объявил, что в следующий раз жители нашей страны будут отдыхать три дня подряд только в ноябре. В связи с тем, что 4 ноября празднуется День народного единства, то выходными станут дни со 2 по 4 ноября.

Также жителей страны ждет дополнительный выходной день в следующем месяце – 12 июня будет празднование Дня России. Поскольку он выпадает на середину рабочей недели, то выходной будет только один.

Жители Башкирии в июне отдохнут на один день больше – 4 июня в регионе празднуется Ураза-байрам. Этот религиозный праздник означает окончание священного месяца Рамадан. В республике он объявлен праздничным и не рабочим.

ИСТОЧНИК KP.RU