В Башкирии за сутки сгорело 45 гектаров леса

СЕГОДНЯ 06:58 2019-05-13T06:58:14+03:00

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За прошедшие сутки на территории Башкирии обнаружено пять очагов лесных пожаров. Общая площадь разгулам огненной стихии составила 45 гектаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На данный момент три из пяти очагов возгорания ликвидированы. Еще два лесных пожара продолжают тушить сотрудники МЧС по Башкирии. Площадь возгорания составляет примерно 26 гектаров. Очаги возгорания локализованы в Зилаирском районе на площади три гектара, в Бурзянском – 26 га.

Всего с начала пожароопасного периода в Башкирии возник 81 природный пожар, стихия повредила или полностью уничтожила 1244,66 гектара леса.

ИСТОЧНИК KP.RU